Zwaargewonde man gevonden in hotel Schiedam na steekpartij

De politie kreeg rond 3.30 uur een melding en vond in een kamer in het hotel de zwaargewonde man. De man had veel bloed verloren vanwege de wond in zijn nek. Dat is vermoedelijk een steekwond.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie is nog bezig met onderzoek.

Eerder op de avond was volgens de politie ook al sprake van een mishandeling van een vrouw in hetzelfde gebouw. Daarvoor zijn twee mannen uit Letland van 27 en 36 jaar aangehouden. Of zij ook iets te maken hebben met de steekpartij is niet bekend.

Een nacht eerder waren ook al twee mensen aangehouden vanwege een steekpartij in de Zuid-Hollandse plaats. Daarbij raakte één persoon gewond.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!