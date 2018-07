Weerbericht: Droog en overwegend zonnig

Met 24 tot 28 graden wordt het iets koeler dan de afgelopen dagen. Er staat een matige noordwesten wind, die in de loop van de dag naar het (zuid)westen draait en in kracht afneemt.

Tijdens de Grand Prix van Duitsland, die vanmiddag wordt verreden, kunnen er enkele buien vallen. Het weer bij het circuit is warm en wisselvallig. Er is ook kans op een onweersbui in de regio.

Vanaf maandag gaan de temperaturen omhoog en wordt het op steeds meer plaatsen tropisch warm. Ook dinsdag wordt het naar verwachting zo’n 29 graden.

Later in de week kan de temperatuur lokaal zelfs oplopen tot 35 graden. Er valt opnieuw geen neerslag maar er vormen zich wel enkele stapelwolken. Doordat de wind naar het noordoosten draait voert het warmere lucht aan.

Komende 5 dagen Max Min Wind Dinsdag 31°C 17°C N 2 Woensdag 32°C 18°C N 2 Donderdag 33°C 18°C ZO 3 Vrijdag 34°C 20°C O 3 Zaterdag 32°C 20°C NW 4

Hittegolf

Voor een landelijke hittegolf moet de maximumtemperatuur in De Bilt nu dagelijks 25 graden of hoger zijn, maar moet er op drie dagen ook de 30 worden aangetikt. Volgens de verwachting gaat dit bijna zeker gebeuren.

Ook de nachten worden komende week geleidelijk aan warmer. In de steden kan de minimumtemperatuur zelfs iets hoger dan 20 graden worden. We spreken dan van een tropennacht.

Het weer op vakantie

In het zuiden van Europa blijft het weerbeeld voorlopig warm en zonnig. Maxima liggen op de meeste Zuid-Europese stranden boven de 30 graden. In Turkije en op Sicilië wordt het zelfs erg warm met maxima boven de 40 graden Het is zonnig en er is weinig bewolking.

Vakantiegangers in de Alpen moeten rekening houden met zware onweersbuien die in de loop van zondag kunnen ontstaan. Plaatselijk kan het tot noodweer komen. Ook in het noordoosten van Spanje is in de middag kans op een enkele onweersbui.

