Meer dan helft van alle caravans te zwaar beladen

Tijdens de jaarlijkse vakantiecheck bij Belgische grensovergang Hazeldonk bleek zaterdag meer dan de helft van de gewogen caravans veel te zwaar te zijn. Een aantal had zelfs honderden kilo's overgewicht.

Ruim tachtig automobilisten onderweg naar het zuiden lieten hun auto met aanhanger controleren door de Wegenwacht en ANWB-caravan-experts. Een aantal banden van de aanhangwagens bleek oud en dusdanig versleten te zijn dat deze direct moesten worden vervangen om gevaar en pech te voorkomen.

Politie

Op de A2 bij Elsloo (Limburg) haalden de politie tientallen caravans, campers en vouwwagens van vakantiegangers van de weg om te kijken of ze voldeden aan de veiligheidseisen. Bij de meeste vakantiegangers was alles dik in orde zodat ze hun reis naar het zuiden konden voortzetten.

Bij een enkeling moest een band worden verwisseld of was de caravan te zwaar beladen. Een bestelbus met aanhanger op weg naar Marokko had enkele mankementen en werd doorgestuurd naar een nabijgelegen keuringsstation.

Er werd onder meer gecontroleerd op verlichting, remmen, belading, spiegel, trekhaak en bandenprofiel.

Vrijdag kreeg de regio Noord als laatste zomervakantie. Op 20 augustus gaat de eerste regio (Zuid) weer naar school.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!