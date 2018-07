Weerbericht: Zon en lokaal een (onweers)bui

In het westen schijnt de zon het meest. Het wordt opnieuw warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Er staat een matige noord tot noordwesten wind.

Zondag wordt het een droge dag, met iets lagere temperaturen.

Tropische temperaturen

Na het weekend gaan de temperaturen weer omhoog en wordt het op steeds meer plaatsen tropisch warm. Het blijft ook dan weer droog en vrij zonnig.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 26°C 16°C N 3 Maandag 27°C 15°C NW 3 Dinsdag 30°C 15°C NW 2 Woensdag 30°C 17°C N 2 Donderdag 31°C 19°C N 2

Het weer op vakantie

Vakantiegangers die het zuiden van Europa hebben opgezocht om van de zon te genieten, zitten dit weekend goed. Van Portugal tot Turkije is het over het algemeen zonnig en warm. Op de meeste plaatsen stijgt het kwik met gemak tot boven de 30 graden.

In het zuiden van Italië en in Turkije zijn temperaturen tot 40 graden mogelijk. In het noordoosten van Spanje is 's middags een enkele onweersbui mogelijk.

Vakantievierders in het noorden van Italië en in de Alpenlanden moeten rekening houden met een paar forse buien. Die buien kunnen gepaard gaan met hagel, onweer en lokaal veel neerslag in korte tijd. Let daarom goed op de berichten van lokale weerdiensten.