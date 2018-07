Omstanders hadden de peuter uit het water gehaald en waren met reanimeren begonnen, waarna hulpdiensten de reanimatie overnamen. De peuter overleed enige tijd later in een ziekenhuis in Roermond, meldt een politiewoordvoerder.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en gaat uit van een noodlottig ongeval. Over de identiteit van het slachtoffer en of het om een jongen of meisje gaat, zegt de politie niets.