Crematorium dicht na vrijkomen radioactieve stoffen bij crematie kankerpatiënt

PC Uitvaart stelt dat het personeel niet van tevoren op de hoogte was gebracht van de behandeling van de kankerpatiënt. De radioactieve stoffen zijn vervolgens in de as van de overledene gekomen. Dit heeft verder niet voor risico's voor het personeel of de omgeving van het crematorium gezorgd.

De crematie vond vorige week plaats, zegt de woordvoerder. Volgens PC Uitvaart is een dergelijk incident zeer zeldzaam. De vorige keer dat dit gebeurde, was in 2006.

Een speciaal bedrijf is in de arm genomen om de stoffen te verwijderen. Dit gebeurt onder toezicht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Het is niet bekend wanneer het crematorium weer kan openen. Mogelijk duurt dit enkele weken. Een crematorium in Zaanstad neemt de crematies in de tussentijd over.

