Noord/Zuidlijn na bouw van vijftien jaar officieel geopend

De opening op het Centraal Station volgde na een toespraak van burgemeester Femke Halsema.

Aansluitend namen de paar honderd genodigden de allereerste metro naar station Noord, waar nog eens zo'n duizend gasten ze stonden op te wachten. In de metro zaten bij aankomst leden van het Nederlands Kamerorkest, dat de Onvoltooide speelde van Schubert.

''De nieuwe lijn biedt kansen maar heeft ook veel gevraagd van de stad en de Amsterdammers. Amsterdam heeft met zweet en tranen dure lessen moeten leren, lessen die we niet mogen wegmoffelen'', benadrukte ze.

Halsema doelde op de aanleg van de metrolijn die niet zonder problemen verliep. In 2002 werd geschat dat de metro in maart 2011 voor het eerst zou kunnen rijden. De opleverdatum is hierna meerdere keren vooruitgeschoven, totdat begin april werd besloten dat de metrolijn in juli officieel open ging.

Verbintenis

De Noord/Zuidlijn brengt mensen bij elkaar, zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema bij de opening van de metrolijn. ''De lijn verbindt oude volkswijken met nieuwe hotspots'', aldus de burgemeester. ''Noord en Zuid komen bij elkaar, en kunnen een nieuwe verbintenis aangaan."

Halsema stond ook stil bij de dood van twee mensen tijdens de bouw, een medewerker en een automobilist die een damwandplaat op zijn auto kreeg. Hun weduwen waren bij de opening aanwezig.

''Duizenden pagina’s zijn er geschreven'', blikte de burgemeester terug. ''Honderden uren zijn er gedebatteerd. Over het waarom van de Noord/Zuidlijn. In donkere gangen, in modder, is jarenlang met man en macht gewerkt. Er zijn huzarenstukjes geleverd, er waren technologische hoogstandjes, er zijn verhalen van heldendom, er zijn tranen gevloeid - van verdriet en van blijdschap.''

Verzakkingen

Het project liep onder andere vertraging op door problemen in de aanleg van de lijn en faillissementen van bouwbedrijven. Ook verzakten meerdere keren een aantal panden aan de Vijzelgracht in Amsterdam.

In 2002 werd het budget nog geschat op 1,4 miljard euro. Later is dit opgelopen naar 3,1 miljard euro.

Onvoldoende afstemming

Eerder was het nog onduidelijk of de Amsterdamse metro op 22 juli echt ging rijden. Deskundigen oordeelden aan het begin van dit jaar dat er nog veel moest gebeuren voordat de metro weer kon rijden.

Zo zouden de betrokken organisaties onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Ook zouden volgens reizigersorganisatie De Maatschappij Voor Beter OV storingen in het begin niet uit te sluiten zijn, maar is er te weinig alternatief openbaar vervoer in de stad.

De betrokken partijen oordeelden echter in april dat ze vertrouwen hebben in de nieuwe metrolijn.

Alternatief

De Noord/Zuidlijn moet Amsterdam Noord met Zuid verbinden en een alternatief bieden voor het groeiende autoverkeer in de hoofdstad.

Momenteel duurt een rit tussen de twee stadsdelen 31 minuten. Met de nieuwe metrolijn duurt deze rit zestien minuten. De metro gaat tien keer per uur rijden.