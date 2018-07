OM staakt strafrechtelijk onderzoek Coöperatie Laatste Wil

Het onderzoek startte in maart, toen bekend werd dat mensen een zelfdodingsmiddel bij de coöperatie wilden aanschaffen. CLW moest toen direct de activiteiten stilleggen.

In een gesprek dat volgde, meldde het bestuur van de coöperatie volgens het OM dat er nog geen zogeheten 'zelfmoordpoeder' besteld was. "Hierop heeft het OM besloten een periode de ontwikkelingen te monitoren. In deze periode is niet gebleken dat de coöperatie nog actief was met de voorbereidingshandelingen voor hulp bij zelfdoding."

Omdat CLW de activiteiten ten aanzien van hulp bij zelfdoding heeft stopgezet, is besloten het onderzoek te sluiten.

'Legaal middel'

De coöperatie meldde vorig jaar een legaal middel gevonden te hebben dat de dood tot gevolg heeft. Pas na een half jaar lidmaatschap zou informatie worden gegeven over wat voor middel het is.

Pas toen bleek dat mensen het middel wilden bestellen, greep justitie in.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.