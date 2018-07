OM eist levenslang voor doodschieten onschuldige voorbijganger Amsterdam

De drie andere verdachten in deze zaak hoorden eerder deze week allen tien jaar cel tegen zich eisen voor het voorbereiden van de liquidatie.

S. hoorde de strafeis tegen hem pas op vrijdag, omdat hij ook terechtstaat voor het schietincident in Amsterdam.

Bij deze schietparij kwam de 25-jarige Youssef El Kahtaoui om het leven. Het slachtoffer stopte ter hoogte van een shishalounge, waar toen een schietpartij plaatsvond, voor het stoplicht. Hij stapte uit de auto en werd vervolgens dodelijk geraakt. Hij stierf ter plaatse aan zijn verwondingen.

De politie kwam S. op het spoor door dna-sporen die werden aangetroffen op de plaats delict. Bij de schietpartij was een van de schutters gewond geraakt doordat hij door een kogel was geraakt. Bij onderzoek bleek er dna-materiaal op deze kogel te zitten van de gewonde schutter, dat kon worden teruggeleid tot S.

Tram

Bij de schietpartij raakte een aantal kogels ook een voorbijrijdende tram. Geen van de passagiers raakte gewond doordat alle inzittenden op de grond gingen liggen.

Volgens de officieren van justitie is het "een wonder" dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen. "De schutter heeft in deze zaak op de openbare weg geschoten, terwijl er fietsers, auto’s, voetgangers en trams in de buurt waren." De officieren menen dat een tijdelijke gevangenisstraf "de verdachte geen recht doet". Zij eisen daarom een levenslange celstraf.

Liquidatie

De 33-jarige man is ook verdacht van het voorbereiden van een liquidatie in Almere. Met vier anderen zou hij in een gestolen BMW met versleutelde telefoons en een wapen hebben gereden naar het doelwit, Mustafa El J. Een arrestatieteam kon op tijd ingrijpen.

