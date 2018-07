Liquidatie Zaandam mogelijk wraak voor mislukte aanslagen op crimineel Martha

Vrijdag tijdens een pro-formazitting in de zaak tegen de Amsterdammers Gökhan C. (30) en Illias K. (30) werd dit duidelijk.

Gillis zou door Martha en de groep criminelen om hem heen medeverantwoordelijk zijn gehouden voor twee moordpogingen op het leven van Martha.

Martha overleefde op 27 december 2013 een aanslag op zijn leven. Een man liep met getrokken wapen op hem af, maar het wapen weigerde dienst.

Daarnaast werd vrijdag duidelijk dat er een bom zou zijn geplaatst in de bijrijdersstoel van de auto waarin Martha destijds reed. Deze aanslag is om onbekende redenen ook mislukt.

Martha werd uiteindelijk in mei 2014 alsnog doodgeschoten in Amstelveen.

Ennetcom

Het OM baseert het mogelijke motief op basis van berichten van zogenoemde Pretty Good Privacy-telefoons (PGP's). Deze kwamen in handen van justitie na het kraken van de server van Ennetcom, de leverancier van versleutelde telefoons.

De telefoons die met elkaar in contact stonden worden gekoppeld aan Martha, zijn neef Dennis M., de in 2015 geliquideerde Eaneas Lomp en C. en K.

M. had daarbij een aansturende rol voor de moord op Gillis, blijkt uit de berichten die hij aan K. stuurde. Hij zit op dit moment vast in Spanje op verdenking van betrokkenheid bij wiethandel. Het OM wil hem graag naar Nederland laten komen om hem te horen, maar dat is afhankelijk van zijn strafzaak in Spanje.

Zaandam

Gillis werd uiteindelijk op 20 februari 2014 in Zaandam doodgeschoten. Justitie denkt overigens dat de in Iran geboren Massod Amin Hosseini de schutter is. Hosseini werd op zijn beurt op 3 september 2014 doodgeschoten in Amsterdam-Osdorp.

Verdachte K. zou C. en Hosseini hebben aangestuurd en hebben laten weten in welke auto Gillis reed. Met de telefoon die aan C. wordt gekoppeld, werd na de moord een bericht verstuurd: "Broer het is geklaard".

Voorverkenning

Uit onderzoek naar de mobiele telefoon en PGP-toestel van C., bijgenaamd 'Reus' vanwege zijn brede postuur, is volgens het OM op te maken dat C. voorverkenningen heeft uitgevoerd en dat hij op de dag van de moord in Zaandam was.

Volgens zijn advocaat Bénédicte Ficq zijn de bewegingen van de telefoon van C. te verklaren door "sociale bewegingen". Zo zou zijn schoonbroer in Zaandam wonen. C. is bereid hier een verklaring over af te leggen.

Neef

Beide mannen worden overigens ook verdacht van de voorbereidingen om Wensley, de neef van Gillis te liquideren. Ook dit blijkt uit de gekraakte PGP-berichten van onder meer M. Hij laat weten dat die "vuile hond" eraan moet gaan.

Wensley werd in de periode van 24 juli 2014 tot en met 17 september van dat jaar in de gaten gehouden. De man heeft zelf verklaard dat hij een peilbaken onder zijn auto had gevonden, waarmee hij op afstand kon worden gevolgd.

De volgende zitting is op 16 oktober om 13.30 uur in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol.

Vete

De liquidaties maken allemaal deel uit van een langlopende vete in de Amsterdamse onderwereld die waarschijnlijk is ontstaan na het verdwijnen van een partij drugs uit de haven van Antwerpen.

Op 18 oktober 2012 werd om deze reden de Amsterdamse crimineel Najeb Bouhbouh voor een hotel in Antwerpen doodgeschoten. Dit bracht een geweldspiraal op gang.

Er ontstonden twee kampen, met aan de ene kant Martha en aan de andere kant Houssine A. en Benaouf A., die in mei 2016 is veroordeeld tot twaalf jaar cel. Benaouf A. kreeg deze straf voor het aansturen van de moord op Bouhbouh. Martha is op zijn beurt in 2014 geliquideerd.

Boutaka

Gillis zou volgens Het Parool betrokken zijn geweest bij de liquidatie van crimineel Redouan Boutaka in de kelder van een waterpijpcafé in de Amsterdamse Van Woustraat in april 2012.

Gillis zou de aanwezige klanten hebben bedreigd met een wapen, terwijl Rida Bennajem vervolgens Boutaka doodschoot. Ook Bennajem is later geliquideerd.