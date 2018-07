Afval op NS-stations wordt amper gescheiden

Michelle de Lange is bij de NS verantwoordelijk voor de afvalscheiding en baalt dat het nog niet lukt om al het afval te scheiden. "We hebben gevraagd om een systeem zodat afval ook gescheiden kan worden opgehaald", zegt ze in een vrijdag gepubliceerd interview met Trouw.

Op elf grote stations staan wel afvalbakken waarin papier en restafval gescheiden worden. Tijdens het ophalen belandt alles echter in dezelfde grote grijze bak. Daardoor wordt het scheiden van afval later moeilijker.

De NS heeft in 2015 de zogenoemde Green Deal met de overheid getekend. Het is de bedoeling dat in 2020 al het afval gescheiden wordt opgehaald. De gescheiden containers zijn daar een onderdeel van. Het gescheiden ophalen van afval is echter te duur en kost te veel tijd voor de NS.

Rotterdam Centraal is de uitzondering. Daar wordt eerst het restafval en daarna het papier opgehaald, maar dat kost volgens medewerkers van de NS veel meer tijd.

Alle stations zien er anders uit en daardoor moet het ophalen van afval overal aan de specifieke situatie worden aangepast. Dat kost veel geld. Volgens Trouw lijkt de NS daar niet in te willen investeren.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!