Weerbericht: Stapelwolken en warm

Vanaf de middag neemt in het zuiden de bewolking toe. Daar is in de avond ook kans op een mogelijke (onweers)bui. Er staat een zwak tot matige noordenwind landinwaarts, in de kustgebieden trekt de wind iets harder aan.

Zaterdag begint de dag vrij bewolkt maar komt de zon in de loop van de dag steeds meer tevoorschijn. In de loopt van de dag ontstaan er wederom stapelwolken en is er in het zuidoosten kans op een bui.

Tropisch warm

In het weekend zien we weer hoge temperaturen die in het zuiden en zuidoosten kunnen oplopen tot dertig graden. Er staat een matige noordenwind.

Na het weekend blijft het zonnig en droog in Nederland. De temperaturen lopen vanaf dinsdag nog iets verder op tot lokaal 32 graden. Er is dan soms kans op een bui, maar de hoeveelheden neerslag blijven gering.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 28°C 13°C N 4 Zondag 27°C 15°C N 4 Maandag 27°C 13°C NW 3 Dinsdag 30°C 15°C NW 2 Woensdag 29°C 17°C N 2

Het weer op vakantie

Net als in het Nederland is het in de Zuid-Europese landen volop zomer en prima vakantieweer. De zon laat zich goed zien en de temperaturen lopen hoog op. 30 tot 35 graden is geen uitzondering en in het zuiden van Italië en Spanje kan het op veel plaatsen 35 tot 40 graden worden.

Aan de Portugese stranden is wat verkoeling door een wind vanaf de oceaan. In de Alpenlanden en Noord-Italië vallen wel een aantal stevige (onweers)buien. Ook in het noorden van Spanje is een enkele bui mogelijk. Zaterdag verandert er nog niet veel.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.