Verdachte antiradicaliseringsadviseur Amsterdam is in buitenland

Dat zei haar advocaat Richard Korver tijdens een regiezitting bij de rechtbank in Amsterdam. Waar ze naartoe is verhuisd, wilde hij niet zeggen.

Ait-Taleb werkte als programmamanager voor het team radicalisering en polarisatie. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft ze zich samen met de 36-jarige Said J. schuldig gemaakt aan het vervalsen van drie facturen, terwijl de werkzaamheden niet door hem zouden zijn uitgevoerd.

Het gaat om bedragen van 18.000 euro per rekening. Volgens de gemeente hadden de twee een privérelatie, waardoor ze vorige zomer strafontslag kreeg wegens belangenverstrengeling. Ait-Taleb ontkent dit.

Inhoudelijke behandeling

Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. De verdediging van de verdachten lichtten tijdens de zitting hun onderzoekswensen toe. Zo willen de advocaten meer getuigen horen, maar ook onder meer mailbestanden aan het dossier toevoegen waaruit zou blijken dat de werkrelatie tussen de twee puur zakelijk was. De rechtbank maakt over twee weken zijn beslissing hierover bekend.

Korver sprak nog zijn verbazing uit over de bijzondere opsporingsmethodes die in de zaak zijn gebruikt. Zo noemde hij het afluisteren van ambtenaren in de kantine van het stadhuis met een microfoon en de inzet van een observatieteam. "Dat gaat heel ver voor iemand die wordt beschuldigd van valsheid in geschrifte van slechts drie facturen", aldus Korver.

Het gaat volgens hem slecht met zijn cliënte. "Ze is aan alle kanten beschimpt en neergezet als de grootst mogelijke oplichter."