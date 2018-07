Leerlingen VMBO Maastricht kunnen na vakantie al beginnen aan mbo-opleiding

Zeven opleidingen in Limburg hebben zo'n driehonderd vmbo-leerlingen donderdag per brief hiervan op de hoogte gebracht.

Eerder was al duidelijk dat VMBO Maastricht hierover in gesprek was met de mbo-opleidingen. Nu is het definitief: leerlingen kunnen in afwachting van hun diploma alvast beginnen op ROC Leeuwenborgh, Arcus College, Citaverde College, Gilde Opleidingen, Summa College, Sint Lucas of De Rooi Pannen. De mbo's willen hiermee voorkomen dat de leerlingen studievertraging oplopen.

Wel moeten gegadigden voor 1 januari 2019 alsnog hun diploma hebben gehaald, anders moeten ze terug naar de vmbo-schoolbanken.

Afgelopen maand werden de eindexamens van 354 leerlingen van VMBO Maastricht ongeldig verklaard. Er waren fouten gemaakt bij het afnemen van de schoolexamens. Deze examens worden niet centraal afgenomen.

Leerlingen die hun examen alsnog hebben behaald, konden woensdag hun diploma ophalen. Dit kan ook eind augustus of begin september. Twintig leerlingen zijn definitief gezakt.

