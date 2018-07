OM eist tot acht jaar celstraf tegen drie Syriëgangers

De 32-jarige potentiële Syriëganger Mohamed R., die 1,5 jaar geleden werd aangehouden in Spanje, hoorde de zwaarste straf tegen zich eisen.

Tegen Houssaine Z. en Saad C., beiden 29 jaar, is zes jaar gevangenisstraf geëist. Zij stonden op de terrorismelijst en hadden zich in Turkije bij het consulaat gemeld. De drie weigeren mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum.

De drie mannen zouden tussen eind 2015 en medio vorig jaar hebben deelgenomen aan de gewapende strijd in Syrië, bij de aan Al Qaeda gelieerde organisatie Jabhat Al Nusra.

Het is niet duidelijk geworden wat ze daar zouden hebben gedaan en of ze er hebben gevochten. Afgelopen februari werden ze naar Nederland gebracht en werden ze direct op Schiphol aangehouden.

Ontkennen

R. ontkent dat hij ooit in het gebied is geweest en ook zegt hij de twee andere verdachten niet te kennen. "Meneer de rechter, dat deze jongens ook uit Rotterdam komen, wil niet zeggen dat ik ze ken. Ik ken ze niet."

Uit telefoongegevens blijkt dat R. en Z. kort voor hun vertrek tientallen keren contact met elkaar hebben gehad. Als daarnaar wordt gevraagd, beroepen beide mannen zich op hun zwijgrecht. Dat deden ze alle drie vrijwel de hele zitting.

De voormalige buurjongens Z. en C. willen niet zeggen wat ze in Syrië hebben gedaan. Uit verklaringen van familieleden blijkt dat de mannen hebben verteld dat ze in Syrië waren om voedsel en kleding uit te delen of om van de drugs af te komen. Tijdens hun vermeende verblijf hebben ze contact onderhouden met hun familieleden.

Van de naar schatting 280 mensen die naar Syrië of Irak zijn vertrokken, zijn voor zover bekend ongeveer vijftig teruggekeerd. Iedere terugkeerder wordt vervolgd. Tot eind vorig jaar zijn veertien mannen en een vrouw veroordeeld.

