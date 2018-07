Man vrijgesproken van bezit wapen dat is gevonden na moord broer kroongetuige

Reduan B. werd op 29 maart in Amsterdam doodgeschoten door Shurandy S., die zijn daad inmiddels heeft bekend. Na de moord gooide hij een tas met wapens in het water en op een van de wapens werd het DNA van G. aangetroffen.

De 34-jarige man kwam daardoor in beeld als mogelijke medeplichtige van de moord en werd op 31 maart in zijn woonplaats Den Haag aangehouden. Bij het doorzoeken van de woning van zijn vriendin, waar hij verbleef, werden nog twee wapens gevonden.

Hiervoor is hij door de rechtbank veroordeeld tot een jaar celstraf waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Videoclip

De man verklaarde S. helemaal niet te kennen en zei niet te weten hoe zijn DNA op het wapen is beland. "Mogelijk heb ik het ooit een keer vastgehouden bij het opnemen van een videoclip", was zijn verweer tijdens de inhoudelijke behandeling.

De andere twee wapens zei hij per toeval te hebben gevonden in een kelderbox. Hij heeft ze naar eigen zeggen bewaard, zodat ze niet in verkeerde handen zouden vallen. Zoals bijvoorbeeld in de handen van spelende kinderen.

Het OM had sterke twijfels over zijn verhaal. G. is eerder veroordeeld voor wapenbezit. Justitie verdenkt hem van wapenhandel, maar kan dat niet hard maken. Het OM eiste een straf van 3,5 jaar cel.