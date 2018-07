Advocaat verdachte wil opheldering rol NFI in zaak-Nicole van den Hurk

Het verzoek van zijn advocaat volgt op berichtgeving over mogelijke misstanden bij het instituut.

"Dat gaat onder meer over het onderdeel van het NFI waar steek- en slagwonden worden beoordeeld. In het vonnis in de zaak-Nicole van den Hurk is uitgebreid aandacht besteed aan de vraag of er sprake was van steekwonden of van zaag- en snijwonden", zegt advocaat Job Knoester.

"We willen weten of deze zaak geraakt is en welke onderzoeksmethoden zijn gebruikt", aldus de advocaat.

Knoester wil voor de inhoudelijke zitting van het hoger beroep in augustus duidelijkheid. "Als we geen opheldering krijgen, overwegen we om minister Grapperhaus op te roepen als getuige." Ferd Grapperhaus is als minister van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk voor het NFI.

De Eindhovense scholiere Nicole van den Hurk is in 1995 om het leven gebracht. De G. wordt verdacht van verkrachting en doodslag. De G. werd in eerste instantie alleen veroordeeld voor verkrachting. Voor doodslag was te weinig bewijs.

