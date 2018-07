Weerbericht: Droog en zomers warm, waarschuwing voor mist in het westen

Het KNMI waarschuwt daarvoor en heeft voor de kustprovincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland code geel afgekondigd. Plaatselijk is het zicht minder dan 200 meter, aldus het weerinstituut.

In de ochtend is het vooral in het noorden lichtbewolkt, in de rest van het land start de dag zonnig. De zon schijnt overdag vaak tussen de stapelwolken door, die in de loop van de dag ontstaan.

Het wordt 23 graden aan de kust, maar de temperatuur kan in het oosten en zuidoosten lokaal tot 30 graden oplopen. Er staat een zwakke tot matige noordenwind.

Vrijdag wordt het iets warmer, met temperaturen van 25 tot 30 graden. Het wordt overdag overwegend zonnig, met af en toe een stapelwolk. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het zuidoosten en oosten van het land is er in de avond kans op een (onweers)bui.

Weekend

In het weekend zakken de temperaturen tot gemiddeld 24 graden en blijft het ook bijna overal droog. Op zaterdag is er lokaal kans op een bui.

Na het weekend stijgen de temperaturen opnieuw en is het volop zonnig. Er wordt wederom geen neerslag verwacht.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 27°C 15°C N 3 Zondag 27°C 16°C N 3 Maandag 27°C 13°C NW 3 Dinsdag 30°C 15°C NW 2 Woensdag 30°C 17°C N 2

Het weer op vakantie

Op de meeste plaatsen in het zuiden van Europa is het prachtig zomerweer. De zon schijnt volop en het is op veel plaatsen tropisch warm.

Het blijft meestal droog, maar op sommige plekken is er in de middag en avond kans op een lokale onweersbui. Dit geldt bijvoorbeeld voor het westen van Frankrijk, het noordwesten van Spanje en het noorden van Italië.

De hoogste temperaturen vinden we op Sicilië en in het binnenland van Spanje.





Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!