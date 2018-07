Brand Nationaal Park Noord-Brabant onder controle

Dat meldt de gemeente Heusden. Het vuur zit onder de grond en zodra wordt gestopt met blussen, kan het vuur weer oplaaien, zegt een politiewoordvoerder. "Het moet natgehouden worden."

Het vuur zit nog in een gebied van tweehonderd bij honderd meter. Doordat brand in de grond zit, is veel water nodig.

Twee Chinook-helikopters worden ingezet om het vuur vanuit de lucht te bestrijden. Tot het donker is, kunnen mensen in de omgeving last hebben van het geluid van de helikopter, aldus de gemeente.

Alert

Eerder woensdag werd een NL-Alert uitgestuurd om het publiek weg te houden uit het park. Rond 16.00 uur kon worden begonnen met blussen vanuit de lucht, toen alle bezoekers het gebied hadden verlaten. "Eerder kon dat niet, want vanuit zo'n blushelikopter komt heel veel water", aldus de woordvoerder.

Donderdagochtend wordt volgens de politiewoordvoerder gekeken wat er verder gaat gebeuren. Als het vuur helemaal uit is, kijkt de politie of de oorzaak achterhaald kan worden. Omdat de brand op meerdere plaatsen uitbrak, wordt brandstichting niet uitgesloten.

