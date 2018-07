OM eist 2,5 jaar cel voor fataal ongeluk bij attractiepark Duinrell

Volgens justitie had Anton M. stevig gedronken en reed hij veel te hard, waardoor hij de controle over het stuur verloor en de auto omgekeerd in het water belandde. De twee andere inzittenden verdronken.

De Slowaak zei zich vrijwel niets meer te herinneren van wat er die avond en nacht is gebeurd. De rechter in Den Haag deed zijn uiterste best om zijn geheugen terug te halen, maar de Slowaak bleef met zijn hoofd schudden. Hij sprak met zachte stem via een tolk.

M. stelde dat hij nooit achter het stuur kroop als hij alcohol had gedronken, maar volgens een getuige was hij wel degelijk degene die de auto bestuurde.

Onderzoek

Volgens een van de reddingswerkers vond hij de slachtoffers op de bijrijdersstoel en de achterbank, maar omdat de auto ondersteboven lag en de inzittenden geen gordel droegen, is daar verwarring over. Technisch onderzoek heeft niet opgehelderd of M. reed.

De Slowaken werkten en woonden op Duinrell en wilden volgens de getuige gaan stappen in Den Haag. De getuige zat eerst ook in de auto, maar zegt er in een bocht uit te zijn gesprongen, omdat M. te hard en te gevaarlijk reed. Nog geen vierhonderd meter verderop stortte de auto van een talud in het water.

Onverantwoord

De officier van justitie noemde alcohol en autorijden een dodelijke combinatie en beoordeelde het gedrag van M. als onverantwoord en levensgevaarlijk. De Slowaak moet wat hem betreft voor vier jaar zijn rijbewijs inleveren.

De advocaat van M. vroeg om vrijspraak, omdat niet is komen vast te staan dat hij de auto bestuurde. Ze noemde de getuige onbetrouwbaar en sprak over conflicterende verklaringen. Bovendien had M. geen letsel van een botsing tegen het stuur, wat in dergelijke gevallen volgens deskundigen vaak wel het geval is.

De uitspraak is op 1 augustus.

