Twintig jaar cel in hoger beroep voor doodsteken Rotterdammer in 2003

Dit is twee jaar hoger dan hij eerder van de rechtbank opgelegd had gekregen. De verdachte, Elvis P., was zelf in beroep gegaan.

De man heeft zich in 2016 spontaan bij de politie gemeld over zijn betrokkenheid. Zijn advocaat claimde dat de man een psychose had gehad, maar het gerechtshof ziet dat niet als bewezen.

De fatale steekpartij, die volgens de aanklager ontstond na een beroving, heeft tot veel ophef geleid. Van Aken was fervent Feyenoord-supporter. Voor hem werd een stille tocht naar De Kuip georganiseerd.