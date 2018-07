Syriëganger (22) met baby opgepakt na mogelijke voorbereidingen terrorisme

De uit Rotterdam afkomstige vrouw wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van terroristische misdrijven, laat het Openbaar Ministerie (OM) woensdag weten.

Het gaat om Melis A., bevestigt haar advocaat aan NU.nl. De vrouw zou in 2016 naar Syrië zijn gereisd. Haar vader deed toen aangifte van haar vermissing. Familieleden meldden dat ze sterk geradicaliseerd was "en mogelijk islamitisch getrouwd is met een jihadistische strijder".

A. heeft enige tijd gevangen vastgezeten in Erbil, in het Koerdische deel van Irak. Haar vader is naar het gebied afgereisd om de vrouw op de halen, maar ook hij werd gearresteerd. De vader is ook weer in Nederland, maar werd niet opgepakt.

Hun advocaat probeerde via het ministerie van Buitenlandse Zaken en de officier van justitie in Nederland hulp voor de familie te regelen.

De vrouw wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

