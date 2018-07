Tot negen jaar cel voor voormalige kopstukken Haarlemse Hells Angels

De hoogste straf was voor de voormalige president van de Haarlemse chapter, Lysander de R. (36). Hij moet van de rechter negen jaar de cel in.

Zijn vermeende secondanten Ricardo van der H. (43) en Frank L. (38) kregen een straf van respectievelijk zeven en vijf jaar.

De drie voormalige kopstukken maakten zich onder meer schuldig aan mishandeling, afpersing, bedreiging, brandstichting en wapenbezit.

Eis

Tegen De R. was vorige maand veertien jaar celstraf geëist, tegen Van der H. en L. ieder tien jaar. De groep werd door het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigd van afpersing, bedreiging, mishandeling, brandstichting, wapenbezit, hennepteelt en bezit van en handel in harddrugs.

De straffen vielen lager uit, omdat de rechtbank het drietal op diverse onderdelen van de aanklacht heeft vrijgesproken.

Beestachtig

Volgens de rechtbank is de chapter nadat De R. in 2014 aan de macht was gekomen, uitgegroeid tot een club met een bedreigende reputatie. De president had daarin het volledige gezag.

Onder leiding van De R. ontstond volgens de rechter een keiharde en beestachtige chapter. "De leden die na zijn verkiezing bleven, wisten wat de lijn was en zetten die voort", aldus de rechtbank.

De rechter sprak in het vonnis van een schrikbewind in Haarlem en omgeving, waarbij al dan niet willekeurig slachtoffers werden gemaakt. "De motorclub liet zich leiden door macht en territoriumdrift, plaatste zichzelf buiten de maatschappelijke orde en was ontwrichtend voor de samenleving."

In april werd bekend dat de drie voormalige kopstukken uit de club zijn gezet. De redenen voor het gedwongen vertrek waren de verdenkingen tegen de mannen en de overtuiging binnen de club dat zij bij illegale praktijken betrokken zijn.

Vriendin

De rechtbank spreekt woensdagmiddag de straffen uit tegen zes andere clubleden, de vriendin van De R. en de club zelf.

Het OM heeft tegen deze groep celstraffen tot 42 maanden geëist. De hoogste geëiste straf is voor Sylvana P., de vriendin van de voormalige president van de chapter. Formeel was zij geen lid van de motorclub, maar nam ze volgens het OM wel deel aan de criminele activiteiten.

Volgens de aanklagers hebben de verdachten zich onder meer schuldig gemaakt aan geweldpleging, wapenbezit, brandstichting, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.

