Advocaat: 'Endstra's geld aan xtc-handelaar geven strijdig met openbare orde'

Het gaat om geld dat Van Essen via Endstra had geïnvesteerd. Voor het gerechtshof van Amsterdam diende woensdag het hoger beroep van de civiele zaak van Van Essen. Hij probeert een getuigenverhoor van de erven Endstra en anderen, onder wie Willem Holleeder, af te dwingen.

Van Essen wil hiermee aantonen dat hij in de jaren negentig miljoenen euro's heeft overgedragen aan Willem Endstra, die het geld op zijn beurt investeerde in vastgoed.

De man heeft dit geld nooit teruggekregen en zegt nog recht te hebben op zo'n 11 miljoen euro.

Aanslag

Van Essen is er daarnaast van overtuigd dat Endstra en zijn broer Haico achter de aanslag op zijn leven in 1999 zaten. Volgens Van Essen wilde Endstra de miljoenen niet meer terugbetalen en was dat het motief voor de aanslag. Van Essen probeert dit aan te tonen en wil een schadevergoeding afdwingen.

De voormalige xtc-handelaar overleefde de moordpoging ternauwernood en is sinds de moordpoging aan een rolstoel gebonden. De rechtbank van Amsterdam wees zijn verzoek eerder af.

Zwart

Het gerechtshof in Amsterdam vroeg zich hardop af of er door de 'kleur' van het geld, überhaupt wel aanleiding is voor het toewijzen van een civiel en voorlopig getuigenverhoor. Is het geld waarom wordt gevraagd niet allemaal zwart, want verdiend in de drugshandel?

Niet alleen de advocaat van de familie Endstra, maar ook de advocaat van de vereffenaar die destijds de nalatenschap van de in 2004 geliquideerde Endstra verdeelde, was hier duidelijk over: ja.

"De rechtsorde is niet bedoeld om witwassen te faciliteren", aldus Wouter den Hollander. "En dat is verstoring van de openbare orde. De vereffenaar kan ook geen crimineel geld uitkeren zonder toestemming van het Openbaar Ministerie en die is niet gegeven."

Daarmee vervalt volgens de advocaten het recht van Van Essen om getuigen te horen.

Toekomen

Volgens de advocaat van Van Essen, Peter Schouten, is voor het oordeel of er een getuigenverhoor moet plaatsvinden, niet van belang of het om crimineel geld gaat en staat dit ook helemaal niet vast.

"Het gaat erom dat wat hem civielrechtelijk toekomt", aldus Schouten. "Als het OM dat hem dan weer wil afnemen, is een tweede."

Kattengrit

Volgens Van Essen heeft hij niet alleen geld verdiend met de handel in xtc, maar ook met het vervoer van kattengrit en is ook dit geld geïnvesteerd.

Dat het geld bij uitbetaling direct zou worden opgeëist door de belastingdienst, maakt Van Essen niet uit. In zijn laatste woord, voorgelezen door zijn verzorger, zei hij dat de Endstra's moeten lijden, zoals hij heeft geleden.

Het gerechtshof doet waarschijnlijk op 4 september uitspraak.