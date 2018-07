Bom uit Tweede Wereldoorlog gevonden in bos in Hoevelaken

De 500-ponder is gevonden in het Overbos. Dat ligt tussen de Nijkerkerstraat en de A28 in.

De bom is afgedekt met zand en platen en volgens de politie wordt op een later moment gekeken wat er met de bom gaat gebeuren. Tot die tijd is de omgeving afgezet en wordt de bom door een particulier bedrijf beveiligd.

"Woensdag hebben we overleg over wat er verder met de bom gaat gebeuren. Daar zal ook zeker de explosievenopruimingsdienst bij betrokken worden", aldus een woordvoerder van de politie.