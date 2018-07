Tientallen kilo's drugs gevonden op marinierskazerne Doorn

De tas lag in een zeecontainer op het terrein van de marine. Op de beelden is te zien dat er nog meer soortgelijke tassen in de container liggen met waarschijnlijk dezelfde inhoud.

De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de zaak. Volgens een woordvoerder gaat het om tientallen kilo's. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het ministerie van Defensie wil vooralsnog niet verder op de zaak ingaan.

Personeel vond de drugs maandagmiddag op de Van Braam Houckgeestkazerne, maakte de marechaussee een dag later bekend.

De onderschepte partij drugs is voor nader onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gestuurd. Over de herkomst kon de marechaussee nog niets zeggen. Wel wilde de woordvoerder kwijt dat het gezien de hoeveelheid waarschijnlijk om te verhandelen en niet voor eigen gebruik bedoeld was.

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland leidt het onderzoek. Daar is voor gekozen, omdat de drugspartij op militair terrein is gevonden en de rechtbank in Arnhem een zogeheten militaire kamer heeft die strafzaken behandelt waarbij militairen betrokken zijn.

Defensie heeft in het verleden vaker te maken gehad met drugszaken. Zo werd eind 2006 op Curaçao een partij cocaïne ontdekt aan boord van het fregat Tjerk Hiddes, dat juist naar het Caribisch gebied was gestuurd om drugshandel te bestrijden.

In 2000 werden drie oud-militairen veroordeeld tot celstraffen omdat ze cocaïne hadden gesmokkeld aan boord van Orion-vliegtuigen.

