160 dagen cel voor smeren sambal rond genitaliën vrouw in Brabantse Zundert

Omdat de verdachte al 160 dagen in voorrarrest zit, hoeft ze niet meer de cel in. Wel krijgt ze een contact- en locatieverbod.

De vrouw krijgt bovendien een werkstraf van 120 uur en moet zich verplicht laten behandelen, meldt rechtbank Zeeland-West-Brabant dinsdag. Ook moet ze een schadvergoeding van ruim 7.000 euro betalen en is er een voorwaardelijke celstraf van 110 dagen opgelegd.

In de uitspraak is rekening gehouden met het feit dat de vrouw "zwanger was toen zij in een voorlopige hechtenis zat. Hierdoor was de detentie extra zwaar."

Relatie

Het 42-jarige slachtoffer had een relatie met de man van de verdachte. Vorig jaar december werd zij bij laatstgenoemde thuis uitgenodigd, waarop zij urenlang door de verdachte en een tweede vrouw werd geslagen en beledigd. Ook werden haar haren afgeknipt en werd er sambal in en rondom haar vagina gesmeerd.

De tweede vrouw die bij de gijzeling en mishandeling was betrokken kreeg begin mei een straf opgelegd van een half jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Deze vrouw zou volgens de rechtbank geen leidende en initiërende rol hebben gehad bij de gijzeling en de mishandeling. Zij werd door de rechtbank bovendien aangemerkt als zwakbegaafd en verminderd toerekeningsvatbaar.

De advocaat van de verdachte verzocht de rechtbank rekening te houden met haar zwangerschap en pleitte voor een taakstraf.