OM eist drie jaar cel voor chantage met naaktbeelden en seksfilmpjes

Wouter A. chanteerde in 2016 en 2017 meerdere mensen met naaktfoto's en seksueel getinte filmpjes die ze zelf naar hem hadden doorgestuurd.

Een twintigjarige man uit Beilen voelde zich zo bedreigd, dat hij een uur later zelfmoord pleegde op de A28 bij zijn woonplaats.

A. deed zich via datingapp Tinder voor als een jonge vrouw.

Honderd slachtoffers

Als hij eenmaal contact met een man had gelegd, verplaatste het gesprek zich naar WhatsApp. Daar stuurde hij het gesprek in een seksuele richting en vroeg hij om naaktfoto's of -beelden. Zodra hij die had, dreigde A. ze openbaar te maken als de slachtoffers niet binnen tien minuten iTunes-kaarten of vergelijkbare prepaidcreditkaarten voor hem kochten.

De verdachte bekende dat hij in die jaar tijd zo'n honderd slachtoffers heeft gemaakt. Zes deden aangifte. A. gebruikte het geld dat hij kreeg voor online gokken en gamen.

A. zat dinsdag trillend en huilend in de rechtbank in Assen. Hij zei dat hij ontzettend spijt had van zijn "zieke gedrag". "Ik snap niet dat ik iedereen zo'n pijn heb kunnen doen."

Onderzoek

Uit psychologisch onderzoek blijkt dat A. verminderd toerekeningsvatbaar is vanwege meerdere stoornissen en een gokverslaving.

Tijdens de zitting kwam de vraag hoe het zit met zijn geweten en het gevaar voor herhaling, mede omdat A. zei dat hij niet was gestopt als hij niet was opgepakt. Daarom pleitte zijn advocaat Peter Plasman voor extra onderzoek door een psychiater.

De rechtbank ging akkoord en stelde de zaak voorlopig uit voor extra onderzoek.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!