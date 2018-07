Klaas Otto doet aangifte tegen rechercheteam om beïnvloeden getuigen

''Voor hem is de maat vol'', aldus advocaat Niels van Schaik naar aanleiding van een bericht van BN/De Stem over de aangifte.

Van Schaik zegt dat de politie meer verdenkingen tegen Otto probeert te verzamelen. De rechercheurs proberen hem in verband te brengen met meerdere liquidaties, gedwongen abortussen en groepsverkrachtingen in clubhuizen van No Surrender en Satudarah. Otto was eerder een prominent lid van Satudarah.

''Iedereen in zijn omgeving wordt benaderd voor belastende informatie. De vreselijkste verhalen worden verspreid, terwijl die nergens op zijn gebaseerd'', aldus de advocaat.

Van Houten

In de krant valt te lezen dat de dochter en schoonzoon van Otto van de recherche te horen hebben gekregen dat Otto opdracht heeft gegeven voor de liquidatie van Hugo van Houten (2016) in Molenschot.

In juli vorig jaar werd de 42-jarige Sooi de C. veroordeeld tot achttien jaar cel vanwege de moord op de 27-jarige Van Houten, een voormalig clubgenoot bij motorclub No Surrender. De man tekende direct hoger beroep aan.

Smaad

Otto diende al eerder een klacht in wegens smaad. Die was gericht tegen de hoofdofficier van justitie van het district Zeeland-West-Brabant, Charles van de Voort, en de burgemeester van Bergen op Zoom Frank Petter.

Zij stelden dat Otto een beroepscrimineel is en betrokken zou zijn geweest bij liquidaties terwijl hij daar officieel niet van werd verdacht. De klacht van Otto werd afgewezen.

Strafzaken

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt Klaas Otto in diverse strafzaken vanwege afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling, brandstichting, beïnvloeding van getuigen en deelname aan een criminele organisatie. De verdachte uit Bergen op Zoom zat daarom tot april in voorarrest maar werd toen met een enkelband vrijgelaten.