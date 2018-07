OM onderzoekt bedreigingen aan adres van brandweercommandant Amsterdam

Dagblad AD meldde dinsdag dat Schaap bedreigd zou worden door zijn eigen personeel. Maar de woordvoerder van het OM kan niet ingaan op de aard van de bedreigingen.

Ook kan zij niet zeggen of de dreigementen in de zakelijke sfeer of privésfeer moeten worden gezocht. Er zijn nog geen aanhoudingen gedaan.

Het OM wil evenmin ingaan op de vraag of Schaap naar aanleiding van de aangifte beveiligd wordt, zoals het AD stelt.

Machocultuur

Volgens de krant zou Schaap door zijn eigen personeel met de dood worden bedreigd. De politie zou al verschillende brandweerlieden hebben verhoord. Ook zou Schaap bedreigingen hebben ontvangen van een motorbende.

De toenmalige burgemeester Eberhard van der Laan haalde Schaap in 2016 naar het Amsterdamse brandweerkorps om een einde te maken aan de machocultuur.

'Veel stront'

Het was Van der Laan een doorn in het oog dat seksisme en racisme binnen het korps werden getolereerd. Binnen het korps bestond veel onvrede over deze zienswijze.

Schaap stelde in april tijdens een interview met de lokale zender AT5 dat hij de afgelopen jaren "heel, heel veel stront" over zich heen had gekregen.

Halsema

Burgemeester Femke Halsema noemde de bedreigingen in een reactie "onacceptabel". Daarnaast beloofde ze de dreigementen met voorang te behandelen. Halsema zou al een afspraak hebben met de brandweercommandant om de situatie te bespreken.

