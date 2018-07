Michael P. krijgt 28 jaar cel en tbs voor verkrachten en doden van Anne Faber (25)

De rechter ziet voldoende bewijs dat de 28-jarige P. de vrouw heeft omgebracht, zodat hij kon verhullen dat hij haar verkracht heeft. Dit komt neer op gekwalificeerde doodslag, waar een dader maximaal levenslang voor kan krijgen.

De rechtbank wilde dit echter niet opleggen, omdat er dan een kans is dat P. zou vrijkomen zonder behandeling. Het is sinds 2016 zo dat levenslanggestraften in aanmerking komen voor herbeoordeling en het kan zijn dat ze na 25 kunnen beginnen met activiteiten "die gericht zijn op een mogelijke terugkeer in de samenleving". Volgens de rechter moet de maatschappij tegen de P. beschermd worden.

P. heeft tijdens politieverhoren bekend dat hij Faber heeft verkracht en gedood. Hij zei tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak dat hij vooral uit impulsen heeft gehandeld. Dit wordt door de rechtbank gehekeld. De rechters zien een zekere planmatigheid in zijn handelen en rekenen P. dit aan.

Zo zou hij volgens zijn verklaring met zijn scooter per ongeluk op de vrouw zijn gebotst. Toen Faber bang werd dat hij haar zou gaan verkrachten, werd hij achterdochtig. P. is namelijk eerder veroordeeld voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes in Nijkerk.

De rechtbank stelt dit niet te geloven en noemde P. pervers. Ook wordt hem zwaar aangerekend dat hij heeft geprobeerd zijn daden te verbergen. Daardoor zat Fabers familie lang in onzekerheid.

In twijfel

P. heeft altijd volgehouden dat hij de vrouw eigenlijk wilde laten gaan, maar haar uiteindelijk toch doodde na haar roep om hulp. Zowel de rechtbank als het Openbaar Ministerie (OM) trekt dit verhaal in twijfel, omdat hij meerdere kansen heeft gehad om Faber haar weg te laten vervolgen.

Zo heeft hij haar na de verkrachting in het bos met zijn scooter naar de vliegbasis Soesterberg verplaatst. Deze rit heeft tien tot vijftien minuten geduurd.

Moord

Het OM eiste vorige maand 28 jaar cel en tbs. De straf is dus conform de eis. Hoewel de officier van justitie ook meldde een zekere planmatigheid bij P. te zien, kan voorbedachten rade en dus moord niet bewezen worden.

Justitie wees er eerder al op dat enkele punten in de verklaringen van P. niet kloppen. Zo heeft hij gezegd Faber één keer te hebben gesneden, maar wees de autopsie iets anders uit.

Ook verklaarde P. dat hij de kleding van de vrouw na haar dood heeft uitgetrokken, maar zat er geen druppel bloed op een teruggevonden shirt.

De onjuistheden in de verklaring van P. werden gehekeld door de familie van Faber. De moeder van Faber vertelde tijdens een zitting dat niet precies weten wat er met haar dochter is gebeurd tot horrorscenario's leidt. "En in elke variant heeft mijn dochter extreem geleden."