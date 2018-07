Mooi weer zorgt voor extra druk op Reddingsbrigade

Dat zegt woordvoerder Kees Buis in gesprek met NU.nl. "We komen in een spagaat, want er wordt verwacht dat wij altijd optreden, maar 90 procent is vrijwilliger."

Een belangrijke oorzaak van de toegenomen drukte is dat het langer mooi weer is dan een aantal jaar geleden. "Vroeger waren er drie zomermaanden, nu zijn het er bijna vijf", aldus Buis.

"Mensen gaan in april en mei ook al naar plekken met water. Er worden ook steeds meer dingen georganiseerd op die plekken. En als het geen zwemweer is, dan zijn er surfers waar we toezicht voor moeten houden."

Afgelopen weekend zijn meerdere mensen vermist geraakt in of rond stranden in Nederland. In Amsterdam kwam een 59-jarige man om het leven en in Hoofddorp een 4-jarige jongen.

Ook in Nuenen is maandag het lichaam van een vermiste vrouw gevonden. Zij verdween na uren snorkelen onder water.

Aanwezigheid

Buis benadrukt dat het steeds moeilijker wordt om overal aanwezig te zijn. Daarom wordt naar andere oplossingen gekeken. "We hebben brandweermensen opgeleid tot badmeester of strandwacht om bij recreatieplassen toezicht te houden. Ook worden in de zomermaanden vakantiekrachten aangenomen als strandwacht."

Het aantal plaatsen waar wel wordt gezwommen maar geen toezicht wordt gehouden, neemt toe door stadstranden en nieuwe recreatieplassen. "Beheerders van recreatieplekken zijn niet verplicht om toezichthouders aan te stellen", stelt Buis. "Als zij het niet nodig achten, dan hoeft er niemand te zitten. Andere beheerders plaatsen een bord met waarschuwingen erop. We raden iedereen wel aan om toezichthouders aan te stellen."

Waarschuwingsborden

Toch is de Reddingsbrigade bezig om ook daar mensen te waarschuwen. "Bij rivieren met een sterke stroming plaatsen wij waarschuwingsborden", zegt Buis. "Die borden gaan we ook in het Arabisch en in het Pools plaatsen, omdat we zien dat steeds meer mensen van die afkomst verdrinken."

Het toegenomen aantal migranten dat uit landen komt waar geen zwemcultuur is, is volgens Buis een belangrijke reden dat het aantal doden door verdrinking de laatste jaren niet afneemt. "In Nederland leert bijna ieder kind zwemmen. Migranten groeien op in landen waar die nadruk niet zo aanwezig is."

Ieder jaar komen tussen de tachtig en honderd mensen om het leven door verdrinking.

Schoolzwemmen

Toch lopen steeds meer Nederlandse kinderen ook gevaar volgens Buis. "Sinds het schoolzwemmen is afgeschaft, zien we dat kinderen steeds minder goed leren zwemmen. Ook herkennen ze de gevaren van zwemmen in de natuur, zoals koude onderstromen, minder goed."

Het aantal doden is wel flink afgenomen in vergelijking met de jaren vijftig, toen er nog vijfhonderd mensen per jaar verdronken in Nederland. "Toen konden nog weinig mensen goed zwemmen. Sindsdien is de zwemles steeds beter geworden."

Tips

Tips voor zwemmen in natuur Ga alleen naar plekken waar toezicht is

Ga nooit alleen zwemmen

Zwem niet onder invloed

Houd je kinderen altijd in de gaten

Zwem niet van de kust vandaan, maar parallel aan de kust

Houd je aan de waarschuwingen op de borden

Vraag tips aan aanwezige medewerkers van de Reddingsbrigade

Voor mensen die iemand in moeilijkheden zien in het water heeft Buis ook nog tips

Wat te doen als je iemand in moeilijkheden ziet Sla direct alarm, bel 112

Ga het water alleen zelf in als je helemaal zeker bent dat je de persoon kan redden

Eigen veiligheid eerst

Blijf de persoon in nood in de gaten houden

Markeer de plek waar hij of zij kopje onder ging

