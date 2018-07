Vijf mannen veroordeeld tot werkstraf vanwege vechtpartij rechtbank Den Bosch

Dat bepaalde de rechtbank in Breda maandag. Voor de ongeregeldheden zijn in totaal zes mannen vervolgd. Eén van hen werd vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.

Dat de vechtpartij in een rechtbank plaatsvond, hebben de rechters in Breda zwaarder laten meewegen. Daarom zijn naast de taakstraffen ook voorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd.

"In een rechtsstaat bepaalt de rechter de straf. De vechtpartij vond juist daar plaats waar de rechter zijn werk moet doen."

Het Paleis van Justitie in Den Bosch werd tijdens de vechtpartij korte tijd volledig afgesloten. De zaak over de schietpartij is sinds de vechtpartij verplaatst naar een extra beveiligde rechtszaal.

Broer

De vechtpartij vond op 21 februari plaats tijdens een zaak over een dodelijke schietpartij in Best. Toen de verdachte binnenkwam, werd hij aangevlogen door de broer van het slachtoffer.

Nadat de verdachte in veiligheid was gebracht, gingen tientallen mensen in de rechtszaal en op de gang met elkaar en met agenten op de vuist. Ook werd er gescholden en gedreigd.

Een agent vertelde dat iemand zijn dienstpistool probeerde te bemachtigen. De rechtbank werd daarop korte tijd volledig gesloten.

Fout

De broer van de destijds doodgeschoten Yassine M. heeft de verdachte van de moord aangevallen. ''Niemand had verwacht dat de verdachte erbij zou zijn. Toen kwam hij ineens binnen en keek ook nog eens arrogant", verklaarde hij.

"Kijk waar we nu zitten, de hele familie M., door mijn schuld. Het is fout, het had niet mogen gebeuren. Mijn broertje krijg ik er ook niet mee terug."

