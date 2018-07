'Flinke piek' in drugsafvaldumpingen in Zeeland en West-Brabant

De politie trof in de eerste helft van 2018 27 drugsafvaldumpingen aan, terwijl in heel 2017 33 dumpingen werden gevonden. Dit betekent dat er dit jaar een "flinke piek" heeft plaatsgevonden, meldt een woordvoerder van de politie aan NU.nl.

In heel Noord-Brabant zag de politie in april al twaalf dumpingen in twee weken tijd. De politie zegt dat dit te maken kan hebben met het festivalseizoen. Vanwege de stijgende vraag naar bijvoorbeeld pillen, is er vaker een piek in afvaldumpingen te zien in het voorjaar.

De politie trof in de eerste helft van 2018 zes drugslabs aan, waar dit er totaal in 2017 dertien waren. Het aantal opslaglocaties was elf, terwijl in heel 2017 23 locaties werden gevonden door de politie. Volgens de politie betekent dit dat het aantal labs en locaties vrij gemiddeld is en op koers ligt om dat te blijven.

In de zomermaanden neemt het aantal vondsten af. "Ook criminelen gaan op vakantie", legt een woordvoerder uit. "Dat zie je in meer vormen van criminaliteit. Inbraken blijven wel gestaagd doorgaan, maar ook boeven gaan er in de zomer tussenuit."

Concentratie

Breda, Tilburg en Bergen op Zoom hebben de hoogste concentratie vondsten gerelateerd aan synthetische drugs. Rondom Breda zag de politie acht afvaldumpingen. Bij Tilburg werden drie opslaglocaties gevonden en zes afvaldumpingen en in Bergen op Zoom werden vijf dumplocaties aangetroffen en een drugslab.