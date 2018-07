Volgende week kans op landelijke hittegolf

"De kans is wel groot dat we vanaf midden volgende week te maken krijgen met tropische hitte. Dan hebben we het over 30 tot 33 graden", aldus Ben Langkamp van Weerplaza. "Dat betekent dat de kans op een landelijke hittegolf aanzienlijk is."

Om van een hittegolf te spreken, moet het vijf dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn en moet de temperatuur op drie dagen binnen deze serie 30 graden of hoger zijn.

Mocht het kwik volgende week op drie dagen in De Bilt boven de 30 graden uitkomen, dan is de kans groot dat het met terugwerkende kracht een hittegolf van twee weken wordt. Het lijkt erop dat de maximale temperatuur in De Bilt tot de dagen van de verwachte tropische temperaturen niet onder de 25 graden komt.

KNMI

Ook het KNMI ziet in de modellen dat de kans op een landelijke hittegolf volgende week momenteel 40 procent is. Een woordvoerder benadrukt dat het nog vroeg is en dat die kansen kunnen veranderen. "In het oosten en zuidoosten is een kans op een hittegolf groter. We zien in ieder geval dat de kans op hogere temperaturen volgende week groter is geworden."

Volgens een van de berekeningen van het Europees Centrum voor Middellange Weersvoorspellingen wordt het zelfs 42 graden. Dat zou een nieuw Nederlands hitterecord betekenen. Het huidige record staat op 38,6 graden. Dit werd in 1944 gemeten in Warnsveld.

Langkamp zegt dat de berekeningen van het centrum betrouwbaar zijn, maar relativeert die uitschieter. Volgens hem geeft een van de vijftig berekeningen kans op een temperatuur van 40 tot 42 graden op 28 en 29 juli. "De kans dat het werkelijk zo warm wordt, is dus een op vijftig", aldus de meteoroloog. "Maar we hebben zo'n berekening hier nooit eerder gezien."

Lokale bui

Ook deze week blijft het warm. Maandagmiddag worden temperaturen tussen 25 en 31 graden bereikt. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er lokaal een bui vallen, maar in het grootste deel van het land zal het droog blijven. Ook woensdag bestaat er kans op een lokale bui. Met een temperatuur tussen 24 en 29 graden blijft het warm.

Weerplaza meldt dat in de tweede helft van de week de temperatuur langs de kust schommelt tussen de 22 en 24 graden. Verder in het binnenland ligt dat een aantal graden hoger. In het weekend is er opnieuw kans op een lichte bui, maar veel zal dat waarschijnlijk niet voorstellen.

Vooruitzichten

De nieuwe vooruitzichten betekenen een verlenging van de periode van droogte. De droogteperiode vergroot de kans op natuurbranden en de toename van blauwalg in zwemwater.

Volgens Weeronline wordt 2018 het droogste jaar van deze eeuw en komt het verbreken van het record van 1976 in zicht. "Soms brengt een lokale bui een paar millimeter regen maar het neerslagtekort loopt op van 220 naar circa 255 millimeter.

Waterschap Rivierenland heeft boeren langs de Rijn, Waal, IJssel en Maas maandag verzocht om de dijken te ontzien. Waar het gras kort en dor is, mogen geen schapen meer rondlopen.

Het gras op de dijken is door de aanhoudende droogte zo dor, dat grazende schapen schade kunnen veroorzaken aan het wortelstelsel van de grasmat. Een stevige grasmat is belangrijk voor de stabiliteit van de dijk in tijden van hoogwater.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 25°C 14°C NW 3 Donderdag 27°C 13°C NW 3 Vrijdag 26°C 14°C NW 3 Zaterdag 25°C 14°C NW 3 Zondag 24°C 14°C NNW 3

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!