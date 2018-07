Weerbericht: Veel zon en in het zuiden zeer warm

De temperaturen liggen maandag tussen de 25 graden in het noorden van het land tot 30 graden in het zuiden. Met windkracht 2 staat er een zwakke wind die uit het oosten komt. In de middag kan er een zeewindje opsteken. Ook schuiven er vanuit het zuidwesten wolkensluiers het land binnen.

Dinsdag neemt de bewolking verder toe, maar met temperaturen tussen de 23 en 28 graden blijft het warm. Lokaal kan er een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.

Woensdag wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het 24 graden. De temperaturen lopen later deze week verder op naar 27 graden op vrijdag.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 25°C 14°C NW 3 Donderdag 27°C 13°C NW 3 Vrijdag 26°C 14°C NW 3 Zaterdag 25°C 14°C NW 3 Zondag 24°C 14°C NNW 3

Het weer op vakantie

In het zuiden van Europa is het voor de zonaanbidders goed toeven. Er is weinig bewolking en op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen maandag rond 30 graden of hoger. Rond de Pyreneeën en in de zuidelijke Franse provincies zullen wel een paar stevige onweersbuien ontstaan. Ook in het noorden van Italië is de kans op onweer groot.

Dinsdag schuift de onstabiliteit op naar het zuidoosten. Met name rond de Adriatische Zee kunnen dan zware buien ontstaan. In bijvoorbeeld Italië en Kroatië is het verstandig de lokale weersverwachtingen in de gaten te houden. In Griekenland en Turkije is het morgen en dinsdag zonnig en heet.

