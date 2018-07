Vermiste zwemmer (59) dood gevonden in IJmeer bij Amsterdam

Hij had zijn persoonlijke spullen op het strand bij Blijburg achtergelaten. Politie, kustwacht en de KNRM hebben met reddingsboten naar de vermiste zwemmer gezocht. Er is ook een helikopter ingezet om te helpen bij de zoektocht.

Ook op andere plaatsen wordt er gezocht naar vermiste zwemmers. In Nuenen wordt sinds zondagmiddag een vrouw vermist, die aan het snorkelen was in het strandbad aan de Enodedreef. De zoekactie is inmiddels gestaakt vanwege de invallende duisternis.

In eerste instantie begon de brandweer de zoektocht met een duikteam. Later werd besloten dat het duikteam van de politie de zoektactie moest vervolgen. "Beide teams hebben hun eigen specialisatie, de politie is beter in zoeken in de diepte en de brandweer is beter aan de oppervlakte", aldus een woordvoerder van de politie.

Noordwijk

In Noordwijk worden een man en een vrouw vermist. Omroep West meldt dat de twee rond 16.30 uur bij hun spullen wegliepen en dat ze om 21.00 uur nog niet terug waren. Toen sloegen de mensen die naast het stel lagen alarm. De zoektocht is om 22.30 uur gestaakt.

De politie startte samen met de kustwacht een zoekactie. Of de mensen het water in zijn gegaan is niet bekend. Daarom werd ook in strandtenten gezocht.

