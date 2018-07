Drie mensen gewond door ongeval op A12 bij Gouda

Wat er precies gebeurd is, kon de woordvoerder van de politie nog niet zeggen. "Bij het ongeval waren vier auto's betrokken. Een daarvan is over de kop geslagen. Dat is alles wat we tot nu toe weten."

Bij het ongeval zijn twee ambulances ingezet. De politie kan nog niet zeggen hoe ernstig de verwondingen van de slachtoffers zijn.

Na het ongeluk is de A12 tijdelijk gesloten geweest. Doordat auto's de snelweg wilden mijden, ontstond op de A20 bij Moordrecht ook een file.

