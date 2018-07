Zoektocht naar vermiste vrouw bij strand Nuenen gaat maandag verder

De vrouw was zondagmiddag aan het snorkelen in het strandbad aan de Enodedreef. Ze verdween na enkele uren snorkelen uit het zicht. Daarna werden de hulpdiensten ingeschakeld.

In eerste instantie begon de brandweer de zoektocht met een duikteam. Later werd besloten dat het duikteam van de politie de zoektactie moest vervolgen.

"Beide teams hebben hun eigen specialisatie, de politie is beter in het zoeken in de diepte en de brandweer is beter in het zoeken aan de oppervlakte", aldus een woordvoerder van de politie.

