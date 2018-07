Heidebrand op schietterrein Defensie in Gelderse Oldebroek

De brandweer is vooral bezig met voorkomen dat het vuur zich uitbreidt buiten het heidegebied, waar zich onder meer campings bevinden. De luchtmacht is gevraagd om blushelikopters in te zetten.

De brandweer van Defensie heeft volgens de Veiligheidsregio geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Omdat dit door de droogte niet lukte, is de brandweer met groot materiaal uitgerukt.

In totaal zijn twaalf wagens ingezet om het vuur te bestrijden.

Volgens de Veiligheidsregio gaat het om een gebied van zo'n tweehonderd bij zeshonderd meter.

De veiligheidsregio meldde aanvankelijk dat de brand veroorzaakt was door een schietoefening, maar volgens het ministerie van Defensie is er op zondag niet geoefend en gebeurt dat ook niet met pyrotechnische middelen in tijden van droogte. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

