Heidebrand op schietterrein Defensie in Gelderse Oldebroek onder controle

De brand is bijna volledig geblust, mede door de inzet van blushelikopters van Defensie. In de loop van de avond is de wind afgenomen, waardoor het gevaar op uitbreiden kleiner werd en het blussen eenvoudiger, volgens de Veiligheidsregio.

De brand brak op zondagmiddag uit en het leek erop dat ook het gebied om de heide heen in brand kon vliegen. In de buurt staan meerdere campings. Daarom concentreerde de brandweer zich eerst op het voorkomen daarvan.

Defensie probeerde de brand eerst zelf te blussen, maar toen dat niet lukte, hielpen meerdere wagens van de brandweer. Volgens de Veiligheidsregio gaat het om een gebied van zo'n tweehonderd bij zeshonderd meter.

Munitie

De Veiligheidsregio zegt dat het voor de brandweer lastig blussen is, omdat er nog munitie in het veld ligt. De helikopter haalt het water van het nabij gelegen Heerderstrand. De gasten op het strand worden gewaarschuwd door de politie.

De Veiligheidsregio meldde aanvankelijk dat de brand veroorzaakt was door een schietoefening, maar volgens het ministerie van Defensie is er op zondag niet geoefend en gebeurt dat ook niet met pyrotechnische middelen in tijden van droogte. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

