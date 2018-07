Politie moet twee keer einde maken aan illegaal feest in Brabant

Het feest van zaterdagnacht werd beëindigd nadat meerdere buurtbewoners een melding van geluidsoverlast hadden gemaakt.

Bij aankomst van de politie herkende een agent een auto van het illegale feest in Ulicoten, dat vrijdagnacht plaatsvond. De agent had die bewuste dag ook al dienst. De politie heeft de aanhanger met onder meer de geluidsinstallatie in beslag genomen, omdat de organisator vrijdagnacht ook al gewaarschuwd was.

Het feest in Ulicoten werd gehouden aan de Wildertsebaan, op een terrein van Natuurmonumenten. Staatsbosbeheer is in kennis gesteld en bekijkt zondag of het bos schade heeft geleden.