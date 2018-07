Weerbericht: Weinig wind en zeer warm

De temperaturen liggen tussen de 24 graden in het noorden van het land, tot 29 graden in het zuiden. Met windkracht 2 is er bijna geen wind. In de middag steekt er langs het strand een koele zeebries op.

Ook maandag blijft het de hele dag zonnig. Wel zullen er in de loop van de dag stapelwolken ontstaan. De temperaturen zijn na het weekend opnieuw zomers. Landinwaarts kan het zelfs tropisch worden.

Vanaf dinsdag gaan de temperaturen naar beneden. Ook zullen er verspreid over het land verschillende (onweers)buien vallen.

Komende 5 dagen Max Min Wind Dinsdag 26°C 16°C W 3 Woensdag 25°C 14°C NW 3 Donderdag 27°C 13°C NW 3 Vrijdag 26°C 14°C NW 3 Zaterdag 25°C 14°C NW 3

Het weer op vakantie

In het zuiden van Europa blijft het droge en zonnige weer zondag overheersen. Op de meeste stranden komt de temperatuur 's middags ruim boven de 30 graden uit. In het zuiden van Italië is het bijzonder warm met maxima tussen 35 en 40 graden. Ook op de Turkse stranden kan het zo warm worden.

Hoewel het op de meeste plaatsen droog blijft, zien we maandag in sommige gebieden ook een aantal buien vallen. Met name in en rond de Pyreneeën, het zuiden van Frankrijk en het noorden van Italie zijn een paar fikse buien mogelijk. Dinsdag trekken de buien oostelijk over en kan het rond de Adriatische Zee lokaal flink tekeergaan.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.