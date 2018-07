Rechtshulp aan medewerkers politie kost miljoenen

Dat bedrag bevestigt de politie zaterdag na berichtgeving door de NOS. De omroep verkreeg de informatie over de advocaatskosten na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Agenten die bijvoorbeeld na het gebruik van het dienstwapen, pepperspray of andere geweldsmiddelen juridische bijstand nodig hebben, hebben recht op een ter zake kundige advocaat. De politie heeft veertien advocatenkantoren geselecteerd waaruit betrokken medewerkers kunnen kiezen.

De politie zegt in een reactie als werkgever de plicht te hebben om agenten in voorkomende gevallen goede juridische bijstand te geven. Over de tarieven zijn afspraken gemaakt en die zijn goedgekeurd, zegt een woordvoerder.

Zij stelt dat de advocaten gespecialiseerd zijn in juridische kwesties rond het politiewerk en daarvoor ook de nodige trainingen hebben gevolgd.

Kritiek

Volgens de NOS hebben andere strafrechtadvocaten kritiek op de tarieven van hun collega's. Zo heeft het grootste kantoor, dat het vaakst door de politie wordt ingeschakeld, sinds 2015 bijna 2,7 miljoen euro voor 245 zaken in rekening gebracht.

Advocaten van dat kantoor verdedigden onder anderen de agenten die betrokken waren bij de zaak rond Mitch Henriquez. De man overleed in juni 2015 na zijn arrestatie in Den Haag. De veroordeelde agenten zijn in beroep gegaan tegen de voorwaardelijke celstraffen van zes maanden.

Dit advocatenbureau declareerde dit jaar tevens 144.636,52 euro voor een rechtszaak over een mishandeling in 2013. Deze zaak heeft tot veel ophef geleid en ook zijn er Kamervragen over gesteld. De betrokken agent kreeg van de rechtbank een boete van 400 euro opgelegd, maar werd in hoger beroep vrijgesproken.​

