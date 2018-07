Weerbericht: Zonnig en warm weekend voor de boeg

De temperatuur stijgt naar maximaal 22 graden in de kustgebieden tot 27 graden in het zuidoosten van het land. De wind komt uit het noordoosten. Met windkracht 2 of 3 is de wind zwak tot matig.

In de nacht van zaterdag op zondag daalt de temperatuur naar gemiddeld 14 graden. Zondag overdag is het zonnig. Het wordt met temperaturen tussen de 24 en 29 graden warmer dan zaterdag.

Na het weekend blijft het warm. Maandag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vanaf dinsdag kan er mogelijk een bui vallen.

Komende 5 dagen Max Min Wind Maandag 28°C 15°C NO 3 Dinsdag 25°C 15°C W 3 Woensdag 24°C 14°C NW 2 Donderdag 24°C 13°C NW 2 Vrijdag 25°C 14°C NW 2

Het weer op vakantie

De zomer draait op volle toeren in Zuid-Europa. De zon bepaalt het weerbeeld dit weekend en de temperatuur loopt hoog op. In Spanje en Italië komt de temperatuur met gemak ruim boven de 30 graden. Maxima van 37 graden zijn geen uitzondering. In het binnenland kan wel een enkele onweersbui tot ontwikkeling komen. Ook in Frankrijk is het over het algemeen heet met flink wat zon. In Portugal zorgt een wind van zee voor iets lagere temperaturen, maar ook daar is het nog prima zomerweer.

Voor het zuidoosten van Europa geldt hetzelfde. De Balkan, Turkije en Griekenland baden allemaal in de zon met 's middags landinwaarts een kleine kans op een lokale onweersbui. In Turkije kan plaatselijk de 40 graden worden bereikt. Ben je op vakantie in Zuid-Europa, hou dan rekening met de zonkracht. Die is inmiddels op veel plaatsen 9 of 10. Dit zijn waarden die we in Nederland nooit bereiken.

