Verdachte aangehouden voor liquidatie Amsterdam Nieuw-West

De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie kwam hem op het spoor door middel van een samenwerking tussen de Amsterdamse en Servische politie. Zij hebben de verdachte geobserveerd terwijl hij in een auto vanuit Amsterdam naar België ging. Hij is net over de grens aangehouden.

Het slachtoffer werd gevonden voor een van de portiekwoningen in de straat. Hij was met tientallen kogels doorzeefd. In het ziekenhuis overleed hij. Er is diezelfde avond gezocht met een politiehelikopter.

De politie vermoedt dat het slachtoffer in maart doelbewust naar de Piet Mondriaanstraat in Amsterdam is gelokt. De schutter zou hem daar hebben opgewacht en hem hebben neergeschoten. De oorzaak van de liquidatie zou liggen bij een conflict in de drugshandel. Het slachtoffer hield zich waarschijnlijk bezig met drugshandel tussen Nederland en Scandinavië.

Meer aanhoudingen worden op dit moment niet uitgesloten. De Hoofdofficier van Justitie in Amsterdam heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot oplossing van deze zaak.

Tweede aanhouding

In het onderzoek naar het schietincident kwam bij de politie een woning in Amsterdam Zuid in beeld. In deze woning werd een 34-jarige Serviër aangehouden voor betrokkenheid bij handel in verdovende middelen. Ook trof de politie ruim anderhalf miljoen euro aan.