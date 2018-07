Man uit Enschede krijgt twintig jaar cel voor moord op plaatsgenoot

In eerste aanleg was de man nog vrijgesproken van de moord en doodslag op de man. Hij kreeg toen wel zeven jaar gevangenisstraf voor vier andere feiten.

Het gerechtshof in Zwolle achtte wel bewezen dat de verdachte het slachtoffer met voorbedachten rade heeft doodgeschoten. Hij is ook veroordeeld voor onder meer een gewapende woningoverval in 2015 in Zwolle.

Het Openbaar Ministerie (OM) had een gevangenisstraf van achttien jaar geëist. Het hof koos voor een hogere straf vanwege de jonge leeftijd van het slachtoffer en de gruwelijke manier waarop hij is omgebracht.

Het slachtoffer werd van dichtbij in zijn gezicht geschoten, nadat hij met een sms'je naar een parkeerplaats in Enschede was gelokt. De verdachte en het slachtoffer hadden een conflict over een partij drugs.