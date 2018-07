Schietpartij in de Amsterdamse Pijp was poging tot liquidatie

Een van de slachtoffers is meerdere keren in zijn borst geraakt en ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De andere mannen werden in hun arm en been geraakt.

De schutter is weggereden in een witte bestelauto. Het voertuig is in de loop van de nacht brandend aangetroffen op de Stadionkade in de stad, aldus de politie. De schietpartij vond om 18.50 uur plaats.

De schutter kwam de horecagelegenheid waar de mannen zaten binnen lopen en opende hierop het vuur.

Volgens Het Parool is een van de slachtoffers de crimineel A.I, die Saqib wordt genoemd. Hij zou door de recherche al gewaarschuwd zijn voor een aanslag op zijn leven.

