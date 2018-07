Man krijgt voorwaardelijke celstraf voor fataal ongeluk met jetski

De rechtbank in Arnhem is van mening dat de man te hard en te dicht bij de oever heeft gevaren terwijl hij wist dat er mensen aan het zwemmen waren, want het was druk in en op het water.

Het Openbaar Ministerie (OM) had zes maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen hem geëist. De rechter vindt een onvoorwaardelijke celstraf echter niet op zijn plaats, omdat de man nooit de intentie had een dodelijk ongeval te veroorzaken. De man had geen strafblad en er was geen sprake van strafverzwarende omstandigheden.

De man, Leon van de W., heeft altijd ontkend dat hij de jongen heeft geraakt. Ook zijn vriendin en een vriend hebben dit verklaard, maar de politie heeft voor alternatieve scenario's nooit bewijs gevonden.

De vader van de jongen heeft het ongeval zien gebeuren. Direct na de botsing startte een zoekactie. De verdachte heeft daar ook aan deelgenomen. Het levenloze lichaam van de jongen werd uiteindelijk op de bodem van de rivier gevonden.

Zoekactie

Van de W. is "heel onvoorzichtig" geweest, aldus de rechter, en heeft daarom schuld aan de dood van de jongen. Maar van opzet is geen sprake. Ook zijn er geen strafverzwarende omstandigheden, zoals drankgebruik. Van de W. heeft geholpen bij de zoekactie, tekende de rechter aan, en hij zal moeten leven met het besef dat hij schuldig is aan een dodelijk ongeval. De rechtbank noemde de zaak "heel naar, gevoelig en emotioneel".

De man moet de vader en de moeder van het slachtoffer schadevergoedingen van respectievelijk 16.000 en 4.400 euro betalen. De man mag tevens drie jaar geen vaartuig besturen.

