Reservisten beschermen voortaan strategische locaties bij terrorismedreiging

"Daarom gaan we die bal neerleggen bij de Nationale Reserve", aldus luitenant-kolonel André van Wijk in een vrijdag verschenen interview in het AD.

Van Wijk is verantwoordelijk voor parttimers die hun deeltijdbaan bij Defensie meestal met een baan elders of een studie combineren. Door missies en andere taken zijn reguliere eenheden van de landmacht volgens hem niet in staat om binnen zes uur gebouwen of locaties te bewaken.

Het Korps Nationale Reserve bestaat nu uit circa drieduizend vrijwillige militairen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil dat over vier jaar continu negen pelotons, bestaande uit ongeveer dertig personen, beschikbaar zijn voor bewaking.

